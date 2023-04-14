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Gram altına zam mı geldi? 14 Nisan Cuma altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, gram altına zam mı geldi? 14 Nisan Cuma altın ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:44
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Gram altına zam mı geldi? 14 Nisan Cuma altın ne kadar kaç TL?

Gram altına zam mı geldi? 14 Nisan Cuma altın ne kadar kaç TL?
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Altındaki yükseliş sürerken gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki yükselişle vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, gram altına zam mı geldi? 14 Nisan Cuma altın ne kadar kaç TL?

Haftanın son gününde gram altın 1.270 lira seviyelerinden işlem görürken son dakika itibarı ile gram altın yeni rekor sinyalleri vermeye başladı. Özellikle, doların dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilemesiyle ons altın fiyatının güçleneceği ifade edildi. Peki, bugün altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar kaç TL?

14 NİSAN CUMA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.266,47 TL

Gram altın satış: 1.266,67 TL

14 NİSAN CUMA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.138,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.161,00 TL

14 NİSAN CUMA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.253,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.611,00 TL

14 NİSAN CUMA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.275,00 TL

Yarım altın satış: 4.322,00 TL

14 NİSAN CUMA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.266,95 TL

22 ayar bilezik satış: 1.267,14 TL

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