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Gram altında 1600 TL beklentisi. Yatırımcılar ellerini ovuşturmaya başladı

Gram altındaki ani yükseliş devam ederken Kuyumcu Altan Ünverdi, gram altının bin 500- bin 600 TL’yi önümüzdeki aylarda göreceğini açıkladı. Ünverdi ayrıca, “Önümüzdeki 2 senede ne oldu ise önümüzdeki 1-2 yıl da aynı yükselişi devam ettirecektir” dedi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:20
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Gram altında 1600 TL beklentisi. Yatırımcılar ellerini ovuşturmaya başladı

Gram altında 1600 TL beklentisi. Yatırımcılar ellerini ovuşturmaya başladı
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Antalya’da 30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor.

"KUYUMCUNUN TEK OLMASI GEREKİYOR"
Dünyada yaşanan bu hareketlenme bunu gösteriyor. Altın şu an ne kadar yüksek gibi görünse de alınması gereken rakamlarında bulunuyor. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Onun haricinde bilmedikleri, tanımadıkları yerden almasınlar. Kişilerin güvendiği bir kuyumcusu olmalıdır. Bir kişinin nasıl manavı, berberi bir yerdir, kuyumcusunun da tek olması gerekir” dedi.

Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez. 5-6 ay ya da 1 yıllık vadede altın her zaman kazandırır. Önümüzdeki 2 senede ne oldu ise önümüzdeki 1-2 yıl da aynı yükselişi devam ettirecektir. Genelde dostlarımıza, arkadaşlarımıza altın düşükken biz arar almasını söyleriz. Ama altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor. Bin 600 TL olacaktır önümüzdeki aylarda. Bu zamanda telefonlarımız hiç susmuyor” dedi.

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