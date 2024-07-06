Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak

Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak
Kaynak: Haber Merkezi

Altın piyasasında önemli hareketlilikler yaşanıyor.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 1

Gram altın fiyatları yeni güne yükselişle başlarken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Özellikle altının ons fiyatındaki yükseliş dikkat çekti. Ons fiyatı şu anda bir önceki kapanışın %0,3 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem gördü.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 2

Analistler, dünya genelindeki seçim takvimleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirtildi. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odak noktasında olduğunu vurguladı.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 3

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek adımlarına ilişkin belirsizliklerin azalmaya başladığı ancak piyasaların henüz net bir yol haritası çizmediği ifade edildi.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 4

Bu bağlamda, bugün açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasasındaki sıkılığı hafifletebileceği ve Fed'in politika alanında rahatlama sağlayabileceği öngörüldü.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 5

Analizlere göre, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılaması durumunda iş gücü piyasasındaki soğumanın işaretleri görülebilir. Bu durumun Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri değiştirebileceği belirtildi.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 6

Bugün piyasalarda volatilitenin artabileceği ve altın ons fiyatının teknik olarak 2 bin 380 - 2 bin 400 dolar aralığının direnç, 2 bin 320 - 2 bin 300 dolar aralığının ise destek noktası olarak izleneceği aktarıldı.

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 7

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın piyasalarında altın çeşitlerinin alış ve satış fiyatları listelendi. İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın, gremse altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 2.509,16
Satış: 2.509,73

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 8

ÇEYREK ALTIN

Alış: 4.049,00
Satış: 4.132,00

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 9

YARIM ALTIN

Alış: 8.122,00
Satış: 8.256,00

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 10

TAM ALTIN

Alış: 15.984,63
Satış: 16.305,02

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 11

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.220,00
Satış: 16.461,00

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 12

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 2.272,63
Satış: 2.293,82

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 13

GREMSE ALTIN

Alış: 39.961,58
Satış: 40.887,59

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Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak 14

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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