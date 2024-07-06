Gram altında dikkat çeken hareketlilik. Piyasalar altüst olacak

Gram altın fiyatları yeni güne yükselişle başlarken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Özellikle altının ons fiyatındaki yükseliş dikkat çekti. Ons fiyatı şu anda bir önceki kapanışın %0,3 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem gördü.
Analistler, dünya genelindeki seçim takvimleri ve makroekonomik verilerin etkisiyle varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini belirtildi. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odak noktasında olduğunu vurguladı.
Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek adımlarına ilişkin belirsizliklerin azalmaya başladığı ancak piyasaların henüz net bir yol haritası çizmediği ifade edildi.
Bu bağlamda, bugün açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasasındaki sıkılığı hafifletebileceği ve Fed'in politika alanında rahatlama sağlayabileceği öngörüldü.
Analizlere göre, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılaması durumunda iş gücü piyasasındaki soğumanın işaretleri görülebilir. Bu durumun Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri değiştirebileceği belirtildi.
Bugün piyasalarda volatilitenin artabileceği ve altın ons fiyatının teknik olarak 2 bin 380 - 2 bin 400 dolar aralığının direnç, 2 bin 320 - 2 bin 300 dolar aralığının ise destek noktası olarak izleneceği aktarıldı.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Altın piyasalarında altın çeşitlerinin alış ve satış fiyatları listelendi. İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın, gremse altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 2.509,16Satış: 2.509,73
ÇEYREK ALTIN
Alış: 4.049,00Satış: 4.132,00
YARIM ALTIN
Alış: 8.122,00Satış: 8.256,00
TAM ALTIN
Alış: 15.984,63Satış: 16.305,02
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.220,00Satış: 16.461,00
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.272,63Satış: 2.293,82
GREMSE ALTIN
Alış: 39.961,58Satış: 40.887,59
Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.