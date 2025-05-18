Gram altında son fırsat! İslam Memiş' Artık o balon söndü' diyerek tüyoyu verdi

Yaşanan bu düşüşün ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İslam Memiş "Artık o balon köpük fiyatlamalar gitti, artık daha sağlıklı rakamlar var karşımızda." diye konuştu.

GRAM ALTIN YATIRIMCILARINA TAVSİYE: “TAM ZAMANI”

Altın piyasasındaki sert gerileme sonrası yatırımcıların “Altın alınmalı mı, satılmalı mı?” sorusuna yanıt veren İslam Memiş, altın almak için uygun zamanın geldiğini ifade etti. Kişisel YouTube hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Memiş, 4 bin TL seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtti.

“SABREDENLERİ TEBRİK EDİYORUM”

İslam Memiş, geçmişte yaptığı uyarılara atıfla, “4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum” dedi.

GRAM ALTINDA DALGALANMA BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Memiş, gram altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmanın süreceğini belirtti. “Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100–4 bin 170 seviyesinde tepki alımları göreceğiz. Ancak tekrar 4 bin TL seviyesinin altına gerileme olacak” ifadelerini kullandı. Memiş, yatırımcılara bu dalgalanma sürecinde maliyet düşürme stratejisiyle birkaç hamle yaparak kâr elde edebileceklerini aktardı.

ALTIN BİTCOİN SAVAŞINDA SIRA BİTCOİNDE

İslam Memiş değerlendirmesinde ilk çeyrekte görülen agresif yükselişlerin ikinci ve üçüncü çeyrekte çok da beklenmemi gerektiğini vurguladı. "Yükselişler olacak ama ilk çeyrekte olduğu gibi sunni, hızlı, beklenenden önce yaşanan yükselişleri altında fiyatlarında beklememeli. Çünkü yılın ikinci çeyreğinde kıra kripto paralarda, bitcoinde olacak. Altın bitcoin savaşında ilk çeyreği altın kazanmıştı. İkinci çeyrekte sıra bitcoine geldi. Altında yükseliş yukarı yönlü devam edecek ama aman aman bir yükseliş olmayacak. " ifadelerini kullandı.

NE ZAMAN SATIŞ YAPMALI?

İslam Memiş, altın satarak ev, araba almak isteyen yatırımcılar ise "Gram altın tarafında 4350 lira seviyesi, ons altında 3500 dolar seviyesini gördüğünüzde gönül rahatlığı ile satış yapabilirsiniz." önerisinde bulundu.

“KÂRI HANEMİZE YAZACAĞIZ”

Gram ve ons altına ilişkin beklentilerinin değişmediğini söyleyen Memiş, “Ons altın ve gram altın tarafında 3 bin 800 – 2 bin 800 dolar beklentimde değişiklik yok. Riske atmamak için iki üç hamle yapma suretiyle bu aradaki makası kâr olarak hanemize yazacağız” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARI İÇİN UYARI

Gümüş tarafına da değinen İslam Memiş, ons gümüş fiyatının 31,85 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, yüzde 50 alım yapan yatırımcıların bir süre daha beklemesi gerektiğini söyledi. Gram gümüş almayı planlayanlar içinse “bugün güzel gün” ifadesini kullandı.