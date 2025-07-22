Gram altında tarihi artış! Kenarda altını olan paraya para demeyecek

Güne 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, gün içinde yükselişini devam ettirerek 4.452 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.

Altındaki bu artışta, ons altının 3.372 dolar seviyelerine tırmanması ve yurt içinde dolar/TL kurunun 40,50 seviyesine dayanması etkili oldu. Hem küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler hem de yatırımcıların güvenli liman arayışının altın fiyatlarını yukarı çektiği tahmin ediliyor.

Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, Fed’in faiz indirimi beklentileri ve Orta Doğu’daki belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediği belirtiliyor. Türkiye'de ise iç piyasadaki arz-talep dengesinin yanı sıra Kurban Bayramı sonrası artan fiziki altın talebinin fiyatlara yansıdığı ifade ediliyor.

Ekonomistler, gram altının yıl sonuna kadar 4.600 TL seviyelerini test edebileceği görüşünde.