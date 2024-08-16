Gram altında yeni rekor

Altın fiyatları son günlerde sert yükselişler sergiliyor. Rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Dünü 2,431 - 2,469 aralığında geçiren ons altın, günü 2.456 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde sabah 09.45’te 2.456 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL’de yukarı yönlü seyir ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle haftanın son işlem günüde karışık bir seyir sergiliyor.

Dünü 2,618 - 2,669 lira aralığında geçiren gram altın günü 2.654 lirada geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah aynı saat diliminde 2.659 lirada bulunuyor.

Gram altında yükselişler sene boyunca hız kesmeden devam ediyor. 2024’e 1.958 liradan başlayan gram altın bugüne kadar 602 lira birden yükseldi. Bu yükselişte dolar kurundaki yükseliş, ons altında jeopolitik risklere bağlı riskler etkili oldu.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı’daki altın fiyatları arasında makas açıldı. Kapalıçarşı’da ibreler yukarı fırladı. Altın fiyatlarındaki yükselişi durdurabilmek artık mümkün değil. Güvenli liman olan altın, her koşulda vatandaşın en büyük yatırım araçlarından oldu. Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı arasındaki farkın 59 liraya çıktı. Gram altın Kapalıçarşı’da 2.700’lü seviyelerde satılıyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları, emtialar ve riskli varlıklar üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftayı alt üst ABD resesyon endişeleri bu dizginlenmiş durumda. Bu hafta ise piyasaların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarındaydı.

ABD’de enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

ABD’de enflasyonun düşüş göstermesi, Fed’in hedef enflasyona ulaşma yolunda olduğunu ifade ediyor. Fed bu ekonomik göstergeleri ele alarak karar veriyor.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

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