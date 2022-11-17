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Gram altının 1400 lira olacağı tarihi sakın satmayın diyerek açıkladı

Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ederken kuyumcu Cengiz Çiftçi, yılsonu için altının bin 400 lira seviyelerinde olabileceğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:17
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Gram altının 1400 lira olacağı tarihi açıkladı. Sakın satmayın diye uyardı

Gram altının 1400 lira olacağı tarihi sakın satmayın diyerek açıkladı
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Kuyumcu Cengiz Çiftçi, yatırım için altını seçenlerin uzun vadede daima kazanacaklarını söyledi. Çiftçi, “ABD enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınların değerini bilin ve kısa vadede bozdurmayın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek" dedi.

"YILSONU 1400 LİRA"
Kasım ayı boyunca altının yükseleceği tahmininde bulunan Çiftçi, yılsonu için altının bin 400 lira seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. Gram altın içini bin 200-bin 400 seviyelerini beklediklerini belirten Çiftçi, “Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var” diye konuştu.

"ZOR GÜNLERİN EN İYİ ARKADAŞI"
Çiftçi, altına yatırım yapanların kazanmaya devam edeceğini aktararak, "Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar. Doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18, 14, 22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacakları yönünde öngörümüz var. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır" ifadelerine yer verdi.

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