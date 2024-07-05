Gram altının çeyreği çıktı. İşte size fakirliğin belgesi

Kaynak: İHA
Gram altının çeyreği çıktı. İşte size fakirliğin belgesi

Fakirliğin belgesi bir kuyumcuda çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Kuyumcuda gram altının çeyreği satılıyor. Tırnak büyüklüğündeki 0.25 gram altın 600 liradan satılıyor.

Geçim derdindeki vatandaşlar altının 1 gramını bile almakta zorlanıyor. Piyasada 4086 liradan satılan çeyrek altını almak neredeyse hayal olurken 2504 liradan satılan gram altını almak bile neredeyse imkansız hale geldi. Kuyumcular bu yüzden son dönemde gramdan daha küçük altınları satmaya başladı.

Hatay’da bir kuyumcuda tırnak büyüklüğünde altın satılması dikkat çekti. 0.25 gram altın 600 liradan satılıyor. Özellikle düğünlerde altın takmak isteyen vatandaşların tırnak büyüklüğündeki altına rağbet gösterdiği öğrenildi.

Tırnak büyüklüğündeki altını satan kuyumcunun mesul müdürü Nuri Şişman, vatandaşların yarın altın ya da çeyrek altın alamadığının altını çizdi.

İHA’ya konuşan Şişman şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda yeni trend yarıma kadar düşmüştü şimdi 0,25 gram da tercih edilmekte. Daha çok bunlar tercih ediliyor çünkü 600 TL gibi bir fiyatı var 0,25 gramlık altının. Yani düğün sezonunda daha çok tercih ediliyor. Altın kültürü bölgemizde var, bundan vazgeçemiyoruz. Artan maliyetler, artan fiyatlardan dolayı da artık insanlarımız çeyreğe yarıma yönelemediği için 0,25 gram altını tercih ediyor. Ekonomik anlamda daha fazla satışı gerçekleşiyor. Bir tırnak büyüklüğünde bile yok, gördüğünüz üzere ama altın olduğun için rağbet görüyor.”

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