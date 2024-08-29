Gram altınla kira ödemesi yapılır mı? Hazine’den resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gram altınla kira ödemesi yapılır mı? Hazine’den resmi açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedelinin altın cinsinden ödenmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirtti. Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu tür işlemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Ankara’da bir ev sahibi, aylık kira ücretini 7 gram altın olarak belirlediğini ve enflasyona karşı kendisini bu şekilde korumak istediğini açıkladı.

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Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin ardından bir açıklama yaparak, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlık, sosyal medyada yer alan bu tür haberlerin mevzuata uygun olmadığını ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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