Gram altınla kira ödemesi yapılır mı? Hazine’den resmi açıklama geldi

Ankara’da bir ev sahibi, aylık kira ücretini 7 gram altın olarak belirlediğini ve enflasyona karşı kendisini bu şekilde korumak istediğini açıkladı.

Özgür Özel: Eğer bir daha tehdit olursa ne yapacağımı biliyorum

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedellerinin altın cinsinden ödenmesine yönelik haberlerin ardından bir açıklama yaparak, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlık, sosyal medyada yer alan bu tür haberlerin mevzuata uygun olmadığını ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.