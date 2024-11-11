Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2024)

Kaynak: Haber Merkezi
Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2024)

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Yeni haftaya giriş yaptığımız bugün ekonomi piyasasında alım satım yapacaklar ve yatırımcılar altın verilerini merak ediyor. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

İşte 11 Kasım 2024 Kapalıçarşı; çeyrek, ons, gram, cumhuriyet, gremse ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 68

Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 8 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10 bin 10 TL

Tam altın satış fiyatı: 19 bin 949 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19 bin 949 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 772 TL

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 670 dolar

altin-2512512512.png

Son Haberler
Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2024)
Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2024)
Meteoroloji uzmanından yeni hafta uyarısı! Sağanak yağış ve kar geliyor (11 Kasım 2024)
Meteoroloji uzmanından yeni hafta uyarısı! Sağanak yağış ve kar geliyor (11 Kasım 2024)
Yeniçağ Gazetesi: Sevemeyiz kimseyi seni sevdiğimiz gibi
Yeniçağ Gazetesi: Sevemeyiz kimseyi seni sevdiğimiz gibi
Hamas’ın askeri kanadından İsrail ordusuna darbe
Hamas’ın askeri kanadından İsrail ordusuna darbe
Marmaray'da silah sesi! Güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu vurdu
Marmaray'da silah sesi! Güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu vurdu