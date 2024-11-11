Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2024)

Yeni haftaya giriş yaptığımız bugün ekonomi piyasasında alım satım yapacaklar ve yatırımcılar altın verilerini merak ediyor. Peki Kapalıçarşı'da gram, çeyrek ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

İşte 11 Kasım 2024 Kapalıçarşı; çeyrek, ons, gram, cumhuriyet, gremse ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 68

Çeyrek altın satış fiyatı: 5 bin 8 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10 bin 10 TL

Tam altın satış fiyatı: 19 bin 949 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19 bin 949 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 772 TL

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 670 dolar