Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? (12 Kasım 2024)

Milyonlarca yatırımcı ve vatandaş elindeki birikimi değerlendirmek için altın alım satım fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının 12 Kasım fiyatı ne kadar?

ABD seçimlerinin Trump kazanması sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Ekonomistlere göre bu durumun ana sebebi Trump’ın savaşa karşın barışçıl açıklamaları oldu. Bu noktada altın fiyatlarında değişimler oldu.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” oldu araştırmalarına başladı.

İşte 12 Kasım 2024 Salı gününün güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 3 bin 34 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 952 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9 bin 898 TL

Tam altın satış fiyatı: 19 bin 727 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19 bin 742 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49 bin 213 TL

Ons altın satış fiyatı: 2 bin 618 dolar

NOT: Haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi verilmemektedir.