Grammy ödülüne aday gösterilen opera sanatçısı Jubilant Sykes, Kaliforniya'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes'ın cinayet şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.

Polisin açıklamasına göre, olay 8 Aralık Pazartesi akşamı, Santa Monica’nın Delaware Avenue yakınlarındaki evde meydana geldi.

Telefonla gelen “saldırı” ihbarı üzerine eve giden ekipler, Sykes’i kritik halde buldu; sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde bulunan silah emniyete alındı, soruşturma devam ediyor.

RUH SAĞLIĞI PROBLEMLERİ YAŞIYORDU

Daily Mail'de yer alan haberlere göre, komşular ve mahallenin ileri gelenleri, Sykes’in yıllardır kendi mülklerinden birinde yaşayan, sakin ve yardımsever biri olduğunu; oğlunun ise uzun süredir ruh sağlığı sorunları olduğu yönünde uyarılar alındığını ifade ediyor.

JUBİLANT SYKES KİMDİR?

Jubilant Sykes (1954 – 8 Aralık 2025), Amerikalı bir bariton opera sanatçısıydı.

Los Angeles'ta doğup büyüyen Sykes, çocukluğunda soprano olarak şarkı söylerken, sesi olgunlaştıkça bariton olarak klasik müzik, opera, gospel, jazz ve spirituals gibi farklı türlerde performans sergiledi.

Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Kennedy Center, Deutsche Oper Berlin, Hollywood Bowl ve Apollo Theater gibi prestijli sahnelerde yer aldı.

Özellikle Leonard Bernstein'ın "Mass" eserinde Celebrant rolüyle 2010 Grammy Ödülü'ne aday gösterildi (Best Classical Album kategorisi). Renée Fleming, Carlos Santana, Julie Andrews ve Brian Wilson gibi isimlerle çalıştı.

Sesinin zenginliği, teknik gücü ve türler arası geçişleriyle tanınan Sykes, klasik müziğe gospel ve jazz unsurları katarak benzersiz bir stil yarattı.