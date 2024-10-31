Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu

Grammy Ödülleri, 50 yılı aşkın bir süredir CBS ekranlarında yayımlandıktan sonra yeni bir ev sahibi buldu. Disney, yıllık müzik ödül töreninin haklarını 10 yıllık bir anlaşma ile elinde bulundurdu. Bu durum, Paramount için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma gereği, Grammy Ödülleri 2027 yılından itibaren ABC, Hulu ve Disney+ üzerinden yayınlanacak ve 2036 yılına kadar sürecek. CBS, daha önce 2016 yılında 10 yıllık bir anlaşma yaparak hakları 2026 yılına kadar elinde tutma fırsatı bulmuştu. 1973 yılında ABC'den aldığı haklarla Grammy Ödülleri’ne ev sahipliği yapmaya başlayan CBS, 1971 ve 1972 yıllarında gösterilen ödül töreninden beri bu etkinliği düzenli olarak yayınlıyordu. Daha önce NBC, 1959-1970 yılları arasında Grammy Ödülleri’ni yayımlamıştı.

Kaynaklara göre, CBS ve Recording Academy, özel müzakere süresince bir anlaşmaya varamadı; ancak CBS, Grammy Ödülleri’ni elinde tutma konusunda istekliydi. Özel müzakere süresi sona erdikten sonra diğer ilgilenen taraflarla görüşmelere devam edildi. Sonunda, Disney’in teklifinin öne çıktığı bildirildi.

Paramount Global’ın diğer bölümleri gibi CBS de maliyetleri kısma çabasında ve kaynaklarını canlı sporlar ile prime time dizilerine harcamayı önceliklendirdi. Geçtiğimiz yıl Golden Globe Ödülleri uygun bir fiyatla mevcut olduğunda CBS, bu ödül törenine de talip olmuş ve ilk gösterimden sonra ödül törenini yenilemişti.

Bu anlaşmanın ilk yılında ABC, Grammy Ödülleri’nin yanı sıra Oscar Ödülleri ve Super Bowl’u da yayınlayacak. Ayrıca CMA Ödülleri ve Ryan Seacrest ile Dick Clark’ın Yeni Yıl Rockin’ Eve etkinliği de kanalda yer alacak.

Grammy Ödülleri, Trevor Noah tarafından sunulurken, Taylor Swift, Yılın Albümü ödülünü dört kez kazanarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Ayrıca indie rock sanatçısı Phoebe Bridgers da ödüllerle döndü. 67. Grammy Ödülleri ise 2 Şubat’ta ekrana gelecek.

Walt Disney Company’nin Recording Academy ile güçlerini birleştirdiğini belirten Disney Eğlence Koordinatörü Dana Walden, “Canlı etkinlikler, kültürümüz ve endüstrimiz için her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de portföyümüze dünyanın dört bir yanındaki müzik insanlarına hitap eden Grammy’leri eklemiş olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Recording Academy CEO’su Harvey Mason Jr. ise, “Disney ekosistemine Grammy’leri ve yeni müzik programlarını getirmenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.