Grammy ödüllü şarkıcı yaşamını yitirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Grammy ödüllü şarkıcı yaşamını yitirdi

Bir döneme damgasını vuran Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack 88 yaşında hayatını kaybetti.

"Killing Me Softly" ve "The First Time Ever I Saw Your Face" gibi şarkılarıyla bilinen Grammy ödüllü şarkıcı yaşamını yitirdi.

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AİLESİ VEFAT HABERİNİ DOĞRULADI

Bir döneme damga vuran Grammy ödüllü şarkıcı ve piyanist Roberta Flack, yaşamını yitirdi. 2022’de ALS teşhisi aldığını ve artık şarkı söyleyemediğini açıklayan ünlü şarkıcının ailesinin yanında vefat ettiği doğrulandı.

Flack’in yakınları “Roberta Flack’in aramızdan ayrılmasından dolayı kalbimiz kırık. Ailesinin yanında huzur içinde öldü” açıklamasında bulundu.

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