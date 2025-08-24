Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı, Ankara'da tamamlandı

Kaynak: AA
Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı, Ankara'da tamamlandı

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışta yüzlerce bisikletçi pedal çevirdi.

Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışı, Ankara'da yapıldı. Bilkent Center'dan startı verilen yarış, 90,6 kilometrelik uzun parkur, 56,6 kilometrelik kısa parkur, tandem ve paralimpik olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

Farklı yaş gruplarından amatör bisikletçilerin de katıldığı gran fondo yarışını, erkekler uzun parkurda Toygar Süner (Asperox BikePedia Racing Team), kadınlar uzun parkurda Natalya Vallek (Genc Pesekar Velosipedciler) kazandı.

1kapak-011.jpg

Kısa parkurda ise erkeklerde Mithat Temizyürek (Asperox BikePeida Racing Team), kadınlarda Aylin Yüce (Büyükçekmece Bisiklet Spor Kulübü) birinci oldu.

Ankara'nın simgelerinden Seymenler, Tulumtaş Mahallesi'nde sporcuları davul-zurna eşliğinde karşıladı. Sporculara moral veren bu karşılama, organizasyona festival havası kattı.

Son Haberler
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede!
Dünyada kırmızı et fiyatları "rekor" seviyede!
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor
İnegöl’de hırsızlık skandalı! Gömlek çalan kadın aranıyor
Trabzonspor'un kapısından döndü, Samsunspor'un rakibine gitti
Trabzonspor'un kapısından döndü, Samsunspor'un rakibine gitti
Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner!
Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz' plajları 60 bin ziyaretçiyi ağırladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'engelsiz' plajları 60 bin ziyaretçiyi ağırladı