Grand Games, Seri A turunda 30 milyon dolar yatırım aldı

Oyun sektörünün öne çıkan girişimlerinden Grand Games, Türkiye’nin en büyük Seri A yatırım turlarından birine imza atarak 2025’e güçlü bir başlangıç yaptı. Balderton’ın liderlik ettiği yatırım turuna, Grand Games’in mevcut yatırımcıları arasında yer alan, Bek Ventures’ın (eski adıyla Earlybird Digital East Fund) yanı sıra Laton Ventures ve melek yatırımcı Mert Gür de katıldı.

MOBIL OYUN SEKTÖRÜNÜN IKI DEV YATIRIMCISINI BULUŞTURDU

2024’te Bekir Batuhan Çelebi, Mehmet Çalım ve Mustafa Fırtına tarafından kurulan, tohum öncesi yatırım turunu şubat ayında tamamlayan Grand Games, Seri A turunu tamamlama hızıyla Türkiye’de bir ilki başardı. Bu turla birlikte, daha önce Türkiye’den iki unicorn çıkaran sektörün dev yatırımcıları Dream Games’in yatırımcısı Balderton ve Peak Games’in yatırımcısı Bek Ventures (eski adıyla Earlybird Digital East Fund) bir araya gelmiş oldu.

“BAŞARIMIZI EKIP KÜLTÜRÜMÜZE VE STRATEJIMIZE BORÇLUYUZ”

Grand Games, sektördeki rakiplerinden farklılaşan stüdyo (cell) bazlı çalışma modeli ile dikkat çekiyor. Ekip, her bir oyunun sorumluluğunu alan özerk ve bağımsız takımlardan oluşuyor. Şirket, stratejik olarak sektördeki popüler oyunlara yönelmek yerine, henüz keşfedilmemiş alanlara odaklanarak büyük ve yenilikçi oyun türleri yaratmayı hedefliyor.

Magic Sort! ve Car Match oyunlarının oyuncu tutma ve gelir elde etme metriklerinde %1’lik dilime girdiğini ve ayda 1 milyon doları aşan gelire ulaştıklarını belirten Grand Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Bekir Batuhan Çelebi, “Sadece 14 kişilik bir ekiple 10 ayda 2 casual oyun geliştirdik. Türkiye’nin en büyük yatırım turlarından birini ilk yılımızda tamamladık. Bu olağanüstü başarımızı ekip kültürümüze ve stratejimize borçluyuz” dedi.

YENI STÜDYOLAR KURUP OYUNLARINI DÜNYA ÇAPINDA YAYINLAMAYI PLANLIYORLAR

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Grand Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Bekir Batuhan Çelebi, “Şu ana kadar farklı türde 2 başarılı oyunla, spesifik mekaniklerden ziyade duygulara odaklanan, çok stüdyolu bir eğlence merkezi yaratma vizyonumuzun ilk adımlarını attık. Aldığımız bu yatırımı yeni büyük oyun türleri yaratacak stüdyolar kurmak ve oyunlarımızı dünya genelinde yayınlamak için kullanacağız” dedi.

Yatırım turuna liderlik eden Balderton’ın Ortaklarından Suranga Chandratillake,“İstanbul, dünyanın en başarılı oyun stüdyolarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Grand Games, güçlü ekip kültürü ve dünya standartlarında yeni casual oyun türleri yaratma vizyonuyla bu ekosistemde dikkat çekiyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede oluşturdukları kültür ve yayınladıkları iki başarılı oyun, yeteneklerini ve kararlılıklarını açıkça ortaya koyuyor. Oyunlara duydukları tutku ve sınır tanımayan hırslarıyla Grand Games ekibiyle birlikte çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bek Ventures’tan Oğuzhan Özer, “Türkiye'nin hızla büyüyen oyun ekosistemine yatırım yaparken, her sektöre yaklaşımımızda olduğu gibi son derece seçici bir tutum sergiledik. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Grand Games, Peak Games'ten sonraki ilk oyun yatırımımız oldu. Tohum aşamasındaki yatırımımızdan sonraki bu kısa dönemde gösterdikleri performansla kendilerine olan güvenimizi bir kez daha pekiştirdiler. Bu yolculuklarında destek olmaya devam etmek bizim için büyük bir keyif” dedi.

Laton Ventures Kurucusu Görkem Türk; “İlk yatırımlarımızdan olan Grand Games'in başarısından ötürü çok mutluyuz. Stratejisine olan inancımızı yer aldığımız tohum öncesi turda da vurguladığımız üzere; Grand Games’in Türkiye’de hız bakımından bir ilke imza atan bu Seri A yatırım turu ve elde ettiği nadir rastlanır oyun metrikleriyle beraber, Türkiye'nin yeni unicorn'u olma yolunda yürüdüğüne inanıyoruz.”

EKIBINI TUTKULU INSANLARLA GENIŞLETECEK

Grand Games’in 3 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım turundan 30 milyon dolarlık Seri A yatırım turuna geçiş hızının Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Grand Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Bekir Batuhan Çelebi, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Amacımız, yeni oyun türleri yaratarak Türkiye’den bir unicorn daha çıkarmak. Mobil oyun dünyasını yeniden tasarlamak için bizimle aynı tutkuyu paylaşan herkesi Grand Games’e katılmaya davet ediyoruz.”