21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının yeni duruşması gündem oldu.

Grand Kartal A.Ş. bünyesindeki Gazelle Otel'in Muhasebe Müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun ve muhasebe müdür yardımcısı tutuklu sanık Cemal Özer, yeni duruşmada daha önceki beyanlarına katıldıklarını ifade etti.

"BENİM MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI"

Tutuklu sanık Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini, tahliye kararını da mahkemeye bıraktığını söyledi.

Avukatın, “Benim müvekkilim geri zekalı. Bunu kendisine de söyledim. Beni isterse dava edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Burada net, kasten adam öldürme var. Bilinçli taksir bizim önümüze atılmış yemdir. Bu oteli kim denetledi, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Davlumbazın ısısı bile standartlarda belli. Sen bunlara bakmadan yedin içtin” ifadeleri duruşmaya damga vurdu.

'BURADA KAST VAR, CİNAYET VAR NET'

"Burada kast var, cinayet var net" diyen Avukat Baykan, bu işi para için yapmadığını ifade ederek, “Suçlu kimse Allah belasını versin. Kat görevlileri ve 16 kişi yanarak can verdi. Kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras’ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş. Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın” dedi.

'GÖREV MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DAYATILDI'

Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, daha önceki beyanlara katıldığını belirterek, 1999 yılında Grand Kartal Otel'in, turizm işletme belgesiyle açıldığını, o dönemki yöneticiler tarafından ruhsatının verildiğini kaydederek "Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ibaresi vardır. Dolayısıyla 'Sen ruhsatı ver, biz denetimi yapacağız' denilmiştir. İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev, müfettişler tarafından bana dayatıldı." ifadeleriyle dikkat çekti.

Otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.