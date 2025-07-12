Grand Kartal Otel davasının son sanığı konuştu



Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılamasına 5'inci günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmanın 5'inci gününde, tutuklu yargılanan ve savunmasını veren İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un çapraz sorgusu yapıldı. Kenan Coşkun'dan sonra sanık kürsüsüne çıkan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, savunmasını yaptı. Grand Kartal Otel'e ilişkin belediyeye gönderilen iptal dilekçesi hakkında konuşan Gülener, "Üzerime atılı suçları reddediyorum. 6 ay önce itfaiye bana bağlandığı için ilk defa iptal başvurusu geldi. Hiç böyle bir dilekçe imzalamamıştım" dedi.

ÇAPRAZ SORGUDA TANSİYON YÜKSELDİ: "EDEPLİ VE VİCDANLI OLUN, EMPATİ YAPIN"



Tutuklu sanık İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un çapraz sorgusu sırasında tansiyon yükseldi. Müşteki avukatını ve yakınlarını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in "İrfan Acar'a hangi eksiklikler var diye sordunuz mu? Bunu görme ihtiyacı hissetmediniz mi?" sorusu üzerine sanık Coşkun, "Hayır, sormadım. Buna cevap vermek istemiyorum" cevabını verdi. Bu cevaba binaen Gültekin, "Sen görme ihtiyacı hissetmediğin için evlatlarım, gelinim ve torunlarım vefat etti. Bize gelmiş burada ahlak dersi mi veriyorsun, ahlaksız. Edepli ve vicdanlı olun, empati yapın. Yalan üzerine yalan söyleyebilirsiniz, gerçek ortada" diyerek tepkisini gösterdi. Bir sanık avukatı sanık Coşkun'a soru sorduğu esnada bazı müştekiler ile avukatların tepki göstermesi üzerine de kısa süreli tartışma yaşandı.

"ALTTA ÇALIŞAN MÜDÜRLERİMİZ, BUNLARA BAKAR, BEN DİLEKÇELERE BAKMAM"



Çapraz sorgusu tamamlanan tutuklu sanık İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'dan sonra sanık kürsüsüne çağrılan tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, "20 yıldır Bolu Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde çalıştım. Olaydan 6 ay önce tarafıma itfaiye müdürlüğü bağlandı. Grand Kartal Otel tarafından başvuru yapılmış. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvuru yapılmış ve sonrasında itfaiye denetim yapmış ve eksiklikler tespit edilmiş. Bu rapordan haberim yok. Altta çalışan müdürlerimiz, bunlara bakar, ben dilekçelere bakmam. 70 metrekare kafe için aslında rapor istenilmiş. Mücavir alan dışında olduğu için turizm tesislerini denetleme yetkimiz yok, talep üzerine yapıyoruz. Talep olduğu zaman bunu yapıyoruz" dedi.

"KİMSEYLE DİLEKÇENİN İPTALİ KONUSUNDA KONUŞMADIM"



Dilekçenin iptali konusunda kimseyle konuşmadığını söyleyen sanık Gülener, "Ben bu denetimlerin formlarını görmem. Risk analizlerinde bulunma şansım yok. İptal edilme de firma tarafından yapılmıştır. Üzerime atılı suçları reddediyorum. 6 ay önce itfaiye bana bağlandığı için ilk defa iptal başvurusu geldi. Hiç böyle bir dilekçe imzalamamıştım. Ahmet Demir, bir evrakı olduğu için beni aradı. Ben de itfaiye müdürü ile görüşmesini ve onun yardımcı olabileceğini söyledim. İptal dilekçesini ekranımda gördüğümde fark ettim. Ne yapılan denetimden ne dilekçeden ne de bulunan eksiklerden haberim yok. Benim sadece rapor haline geldiğinde haberim olur. Ben kimseyle dilekçenin iptali konusunda konuşmadım" diye konuştu.

32 sanığın savunmaları tamamlandı. Duruşmaya yarın sabah 10.30'a kadar ara verildi.