Grand Prix'sinde yeni düzen

Formula 1 takviminde tarihi bir yere sahip olan Belçika Grand Prix'si, 2026-2031 yıllarını kapsayan dönüşümlü bir yarış anlaşması imzaladı. Bu yenilikçi düzenleme, F1’in genişleyen takvimi içerisinde yeni etkinliklere yer açmayı hedefliyor. Spa-Francorchamps pisti, 2026, 2027, 2029 ve 2031 yıllarında yarışlara ev sahipliği yapacak, ancak 2028 ve 2030'da başka bir lokasyonla dönüşümlü olacak.

SPA'NIN RAKİPLERİ VE AVRUPA ROTASYONLARI

Belçika GP'nin rotasyon sistemindeki diğer yerler henüz kesinleşmese de, Barcelona ve Imola gibi pistlerin bu listeye dahil olabileceği konuşuluyor. İspanya Grand Prix'si ise gelecek sezondan itibaren Madrid'deki yeni bir pistte düzenlenecek. Bunun yanı sıra Fransa ve Almanya gibi motor sporlarının köklü merkezleri de Formula 1'e dönme arayışında. Fransa, 2018'de takvime dönmüş, ancak 2022’den sonra yeniden çıkarılmıştı. Almanya ise 2019’dan beri yarış düzenlemiyor.

YENİ YARIŞ NOKTALARI GÜNDEMDE

Avrupa dışındaki yarışların artırılması planları kapsamında, F1 yönetimi Afrika'da Ruanda'nın başkenti Kigali'nin yakınlarında inşa edilen yeni bir pistte yarış düzenlemeyi hedefliyor. Bu projenin 2028’den önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Ayrıca Tayland ve Güney Kore gibi ülkelerde de yarış düzenleme seçenekleri araştırılıyor, ancak bu planlar 2030’dan önce gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

STEFANO DOMENİCALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, Belçika GP’sinin 1950’de düzenlenen ilk F1 şampiyonasından beri yer aldığını belirterek, bu anlaşmanın F1’in 75. yılına uygun bir kutlama olduğunu söyledi. Spa-Francorchamps pisti için yapılan modernizasyon çalışmalarını öven Domenicali, yarış düzenleyicilere ve Valonya Hükümeti'ne teşekkür etti.

KALABALIK TAKVİME YENİ DÜZEN

Formula 1’in 2024 sezonunda da 24 yarışla devam eden yoğun takvimi, maksimum 25 yarışla sınırlandırılmış durumda. 2026’da başlayacak yeni düzenleme dönemi için yapılan anlaşmalar, mevcut sınırın korunacağına işaret ediyor.