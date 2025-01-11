Grand Slam başlıyor! Tek Türk sporcu var

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka gibi yıldızların ilklere imza atma hedefiyle katılacağı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan yarın başlayacak.

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından Avustralya Açık, bu yıl 113. kez organize edilecek.

Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, Melbourne kentinde yarın TSİ 03.00'te başlayacak ve 26 Ocak'taki tek erkekler finaliyle sona erecek.

TEK TÜRK TENİSÇİ

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ana tablodan turnuvaya dahil olacak.

Dünya sıralamasında 93'üncü basamakta bulunan Zeynep, tek kadınlar ilk turunda klasmanın 150. sırasındaki Avustralyalı Talia Gibson ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, rakibini elemesi durumunda ise ikinci turda 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile Çinli Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

DJOKOVIC REKOR ARIYOR

Tek erkeklerde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Kariyerindeki tek eksik olimpiyat altın madalyasını Paris'te kazanan Djokovic, Avustralya Açık'ta şampiyon olması halinde söz konusu rekoru paylaştığı Avustralyalı Margaret Court'u geride bırakacak.

Djokovic, turnuvayı kazanması halinde Ken Rosewall'a ait teklerde Avustralya Açık şampiyonu olan en yaşlı tenisçi ünvanını da ele geçirecek.