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Grand Slam’de oynayan ilk Türk kadın tenisçi tenisi bıraktığını açıkladı. Daha 26 yaşındaydı

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçen 26 yaşındaki İpek Soylu, tenisi bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 14:54
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Grand Slam’de oynayan ilk Türk kadın tenisçi İpek Soylu tenisi bıraktığını açıkladı. Daha 26 yaşındaydı

Grand Slam’de oynayan ilk Türk kadın tenisçi tenisi bıraktığını açıkladı. Daha 26 yaşındaydı
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Milli tenisçi İpek Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel Tenis kariyerine 26 yaşında nokta koyduğunu duyurdu.

Soylu, küçükken tenis oynadığı bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti. 20 sene boyunca yarattığım kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde elimden geleni yaptım diyorum. Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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