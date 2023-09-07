Granit tava diye satılıyor zehir saçıyor. Marketlerde satıldı, altından çıkan mide kaldırdı

"Granit" diye satılan bir tencerenin daha uygun fiyata satıldığı ancak gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videoda tencerenin aslının bambaşka olduğu görüldü.

Granit tava diye satılıyor zehir saçıyor. Marketlerde satıldı, altından çıkan mide kaldırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, marketlerde ucuz diye satılan ürünlerin ne kadar ‘sağlıklı’ olduğu gözler önüne serdi.

Bir vatandaş marketten granit diye aldığı tencerenin folyo gibi bir kâğıtla kaplandığını fark etti ve o anları kayda aldı.

GRANİT TENCERE DİYE SATILIYOR AMA ZEHİR SAÇIYOR

Görüntüde dışarıdan tamamen granit gibi duran tencerenin, aslında bir folyo ile kaplandığı görülüyor. Videoyu çeken vatandaşın eliyle soyduğu yerlerin ısı nedeniyle eridiği görülüyor. Bu kaplamaların yüksek sıcağa maruz kalması ise insan sağlığı üzerine olumsuz etki gösteriyor. Bu kaplama çeşidinde 250-300 derece sıcaklık zehir saçan plastik polimer maddesini ortaya çıkarıyor.

KANSERE YOL AÇIYOR

Plastik polimer maddesine uzun süre maruz kalınması, kanser, hormonal bozukluklar, solunum problemleri, dermatolojik rahatsızlıklar, doğum kusurları, nörolojik gibi problemlere yol açıyor.

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