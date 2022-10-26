Granola nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

Granola çeşitli tahılların ve kuru yemişlerin bir araya getirilerek pişirilmesiyle hazırlanan bir besin maddesi. Kahvaltı dışında ara öğün olarak tercih edilebiliyor, süt veya yoğurtla da yenebiliyor.



Lezzetli ve sağlıklı olduğu için özellikle kalori hesabı yaparak beslenenlerin tükettiği bir öğün olarak biliniyor. Granolada da direkt olarak zayıflama bulunmuyor, ancak kilo vermek isteyenlerin diyetlerine destek sağlıyor.

Bir çok kişi tarafından müsli ile karıştırılsa da granola daha farklı özelliklere sahip. Çünkü ara öğün ya da kahvaltı olarak tüketilmesi mümkün. Müslinin içeriğinden daha zengin. Ayrıca müsli yumuşak olarak tüketilirken granola ise biraz daha sert bir yapıda.

Granola en önemli öğün olarak bilinen kahvaltılarda tercih ediliyor. İsteğe göre seçilen ürünler fırınlanarak da hazırlanabiliyor.

GRANOLANIN İÇİNDE NELER BULUNUR?

İçerik ihtiyaca göre belirleniyor. Ne kadar yapılmak isteniyorsa buna göre ölçüsü belirleniyor. Ana malzeme yulaf ezmesi. Bunun dışında ceviz, badem, fındık, kuru meyveler, ay çekirdeği içi, bal, elma rendesi, bitter çikolata ve benzeri malzemeler kullanılabiliyor.