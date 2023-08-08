Graviola tarçın elması

Tarçın elmasının yararları nelerdir

Graviola tarçın elması

Graviola Türkçe ismi ile tarçın elması; yıldız meyvesi, ejder meyvesi gibi tropikal meyveleri deneyimlemeyi seven kişilerin yeni gözdelerinden. Peki, ne işe yarar? İşte yanıtları…

Graviola meyvesi esasen Karayiplere özgü. Bu meyvenin görüntüsü de bir hayli sıra dışıdır. Oldukça iri sayılabilecek olan tarçın elmasının dış yüzeyi yeşil ve tırtıklıdır. İçi ise süt beyazı ve çekirdeklidir.

Meyvenin tadı çok baskın değildir. Deneyimleyenler onun tadında ananas, çilek ya da muz ile benzerlikler görmüştür.

YARARLARI NELER?

Soupsop, yetiştiği coğrafyalarda en sık biçimde sağlık üzerindeki olumlu etkileri sebebi ile tercih edilen bir meyvedir.

Meyvenin içerdiği antioksidan miktarı yaban mersininin iki katı kadardır. Ayrıca sayısız vitamin ve minerali de bünyesine barındırır.

Cilt, saç ve sindirim sağlığını desteklemek ve stresle baş etmek için kullanıldığı bilinmekte.

Ağacın meyvelerinin yanı sıra yaprakları da sağlıklı yaşlanmadan, kalp sağlığına dek çok çeşitli amaçla kullanılmaktadır.

Bugüne dek bu meyvenin yetiştiği tropikal bölgeler dışında pek bilinmemesi ve tüketilmemesinin sebebi meyvenin hassas yapısıdır.

Uzun yollara dayanıklı olmayan grovialanın ancak yaprak kısımlarından hazırlanan kapsül ve çayların satışı yapılmaktadır.

Son yıllarda ise groviala içeren ürünlerin çeşitliliği bir hayli artış göstermiştir.

Grovialı bitki çayları, barlar, hatta cilt bakım ürünleri revaçtadır.

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