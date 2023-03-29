29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Graviola tarçın elmasının yararları nelerdir

Graviola Türkçe ismi ile tarçın elması; yıldız meyvesi, ejder meyvesi gibi tropikal meyveleri deneyimlemeyi seven kişilerin yeni gözdelerinden. Peki, ne işe yarar? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:21
Takip Et

Graviola tarçın elmasının yararları neler

Graviola tarçın elmasının yararları nelerdir
+
Aa
-

Graviola meyvesi esasen Karayiplere özgüdür. Bu meyvenin görüntüsü de bir hayli sıra dışıdır. Oldukça iri sayılabilecek olan tarçın elmasının dış yüzeyi yeşil ve tırtıklıdır. İçi ise süt beyazı ve çekirdeklidir.

Meyvenin tadı çok baskın değildir. Deneyimleyenler onun tadında ananas, çilek ya da muz ile benzerlikler görmüştür.

SOUPSOP MEYVESİ YARARLARI NELER?

Soupsop, yetiştiği coğrafyalarda en sık biçimde sağlık üzerindeki olumlu etkileri sebebi ile tercih edilen bir meyvedir.

Meyvenin içerdiği antioksidan miktarı yaban mersininin iki katı kadardır. Ayrıca sayısız vitamin ve minerali de bünyesine barındırır.

Cilt, saç ve sindirim sağlığını desteklemek ve stresle baş etmek için kullanıldığı bilinmekte.

Ağacın meyvelerinin yanı sıra yaprakları da sağlıklı yaşlanmadan, kalp sağlığına dek çok çeşitli amaçla kullanılmaktadır.

Bugüne dek bu meyvenin yetiştiği tropikal bölgeler dışında pek bilinmemesi ve tüketilmemesinin sebebi meyvenin hassas yapısıdır.

Uzun yollara dayanıklı olmayan grovialanın ancak yaprak kısımlarından hazırlanan kapsül ve çayların satışı yapılmaktadır.

Son yıllarda ise groviala içeren ürünlerin çeşitliliği bir hayli artış göstermiştir.

Grovialı bitki çayları, barlar, hatta cilt bakım ürünleri revaçtadır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
3
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
5
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
7
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.