Graz faciasının yası Viyana'yı sardı

11 Haziran 2025, Çarşamba günü saat 19:00 itibarıyla, Stephansdom'un çevresi yanan mumlarla aydınlandı. Dün yaşanan trajik olayda hayatını kaybedenler için yüzlerce Viyanalı, kilise önünde toplanarak sessiz bir anma töreni gerçekleştirdi. Saat 16:00'dan itibaren başlayan bu anlamlı buluşma, dakikalar geçtikçe büyüyen bir "ışık denizi"ne dönüştü ve Viyana şehir merkezinin kalbinde dayanışmanın sembolü oldu.

SİYASİ LİDERLER VE CARİTAS'TAN DESTEK

Bu yaslı günde Caritas halkı bu anma etkinliğine katılmaya çağırdı. Etkinliğe, Avusturya siyasetinin önemli isimleri de katıldı. Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler ile eski Adalet Bakanı Alma Zadić gibi isimler, ailelere başsağlığı dilemek için oradaydı. Caritas Direktörü Klaus Schwertner de kurbanlar için bir mum yakarak acıya ortak oldu. Schwertner, "Bu saldırının açtığı yaraların iyileşmesi için kurbanlar adına dua etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

GENÇLERDEN ANMA VE TELEVİZYON YAYINI

Gençlerin de katılımıyla Missio'nun Young Mission Praise etkinliği, özellikle gençlere ölenleri anma fırsatı sundu. Missio Ulusal Direktörü Peder Karl Wallner, gençlerin acıları paylaşmasına ve umut bulmasına yardımcı olmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Ulusal yasın sürdüğü Avusturya'da, kamu yayıncısı ORF, 12 Haziran Perşembe günü özel bir yayın yapacak. Saat 17:30'da "ZIB Spezial" ile başlayacak olan yayın, 18:00'de Stephansdom'dan canlı olarak yayımlanacak olan "Graz Kurbanları Anma Ayini" ile devam edecek. Resmi devlet yası, aynı gün saat 19:00'da Stephansdom'daki Pummerin çanının çalmasıyla sona erecek.