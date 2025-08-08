Grealish Fenerbahçe'yi reddetti! Mourinho'nun hayali suya düştü

Sol kanat transferinde Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler arasında yer alan Jack Grealish ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Daily Mail’in haberine göre Fenerbahçe, Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish için resmi bir girişimde bulundu. Ancak İngiliz oyuncu sarı-lacivertlilerin transfer teklifini geri çevirdi.

EVERTON GREALISH İÇİN BASTIRIYOR

Haberde, Grealish’in Everton ile de görüşme halinde olduğu ve Merseyside ekibinin yıldız ismi yeni stadyumları için vitrin transferi olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı. 300 bin sterlinlik haftalık maaşı bulunan 29 yaşındaki oyuncunun, kararını transfer döneminin sonlarına doğru verebileceği ifade edildi.