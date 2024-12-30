Gregor Kobel'in Bundesliga dominasyonu sona erdi

Almanya'nın önde gelen futbol dergisi Kicker, her yıl Bundesliga'nın en iyi oyuncularını açıklıyor. Derginin son yayımladığı kaleci sıralamasına göre, Borussia Dortmund ve İsviçre milli takımının kalecisi Gregor Kobel, son iki yılda kazandığı dört şampiyonluktan sonra bu yıl beşinci sırada yer aldı. Bu değişim, Kobel'in önceki yıllarda elde ettiği başarıların gölgesinde kalan bir düşüşü simgeliyor.

Kobel, son iki yıldır Bundesliga'nın en iyi kalecisi olarak kabul edilerek "Uluslararası Sınıf" kategorisinde birinci sırada yer alıyordu. Ancak 2024/25 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performans, onu yalnızca "Ulusal Sınıf"a düşürerek beşinci sıraya itti. Sıralamanın zirvesine ise Leipzig’in kalecisi Peter Gulacsi yerleşti. Gulacsi, yalnızca "Uluslararası Sınıf" kategorisinde yer alan tek kaleci olarak dikkat çekti.

Kobel'in ardından sırasıyla Hoffenheim'dan Oliver Baumann, Mainz 05'ten Robin Zentner ve Wolfsburg'dan Kamil Grabara yer aldı. Bu kaleciler, Kobel'den önce sıralanarak, özellikle bu sezonun ilk yarısındaki yüksek performanslarıyla öne çıktılar.

Gregor Kobel’in bu yılki düşüşü, bazı eleştirmenler tarafından hem kişisel hem de takım performansının etkisiyle açıklanıyor. Ancak, BVB'nin genel performansı göz önünde bulundurulduğunda, Kobel’in takımın savunmasındaki rolü de önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Her ne kadar bu yılki sıralamada geriye düşse de Kobel'in futbol kariyerinde yeniden zirveye çıkma ihtimali hala yüksek.

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