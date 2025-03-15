Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Arnavutluk'un Tiran kentinde, 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde madalyalar ve takım halinde kupalar sahiplerini buldu.

Şampiyonada 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanan U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, topladığı 98 puanla Avrupa Üçüncüsü oldu. Takım klasmanında Gürcistan 133 puanla Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ukrayna 99 puanla Avrupa İkinciliğini elde etti.

Milliler, 7 gün süren organizasyonu 4 altın, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 16 madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı güreşçiler Alperen Berber, Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Tiran'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

23 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez 3 altın madalya birden kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye, takım sıralamasında kadınlarda 148 puanla zirvede yer alırken, erkekler serbest stilde ise 117 puanla ikinciliği elde etti.

Taha Akgül'ün ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak yer aldığı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçiler şöyle:

Erkekler serbest stil (1 gümüş, 5 bronz)

Gümüş: Abdullah Toprak (65 kilo)

Bronz: Bekir Keser (57 kilo), Tolga Özbek (61 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo), Resul Güne (97 kilo)

Kadınlar (3 altın, 3 bronz)

Altın: Tuba Demir (55 kilo), Nesrin Baş (68 kilo), Elmira Yasin (76 kilo)

Bronz: Ebru Dağbaşı (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Haticenur Sarı (72 kilo)

Grekoromen (1 altın, 3 bronz)

Altın: Alperen Berber (87 kilo)

Bronz: Mert İlbars (60 kilo), Azat Sarıyar (67 kilo), Cemal Yusuf Bakır (130 kilo)