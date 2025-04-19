Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 5 madalya

Kazakistan’ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası’nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3’üncü oldu.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Altın

Yunus Emre Başar - 77 kg

Fatih Bozkurt - 130 kg



Bronz

Şervan Çınar - 55 kg

Enes Başar - 63 kg

Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg



5. olanlar

Azat Sarıyar - 67 kg

5. Selçuk Can - 72 kg

