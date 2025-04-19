Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 5 madalya

Kaynak: İHA
Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 5 madalya

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’da düzenlenen turnuvada 5 madalya kazandı.

Kazakistan’ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası’nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3’üncü oldu.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Altın
Yunus Emre Başar - 77 kg
Fatih Bozkurt - 130 kg

Bronz
Şervan Çınar - 55 kg
Enes Başar - 63 kg
Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg

5. olanlar
Azat Sarıyar - 67 kg
5. Selçuk Can - 72 kg

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