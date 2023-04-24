Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye fırtına gibi esti. 82 kiloda Burhan Akbudak (İstanbul B.B.S.K) Sırp rakibi Branko Kovacevic'i (9-0) teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman rakibi Roland Scwarz'ı da (9-0) teknik üstünlükle yendi. Yarı finalde de Avrupa, dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseyinov'u (5-1) mağlup etti. Milli güreşçi finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u da (3-3) son puan avantajıyla geçerek Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Bu altın madalya Türkiye'nin 112. altın madalyası olurken, Grekoromen Milli Takımı da 2006 Moskova'dan 17 yıl sonra Avrupa şampiyonu olmuştu.

60 kilosa Kerem Kamal (İzmir B.B.S.K), ilk turda Arnavut rakibi Bayram Sina'yı (9-0) teknik üstünlükle yendi. Çeyrek finalde Moldovalı Viktor Ciobanu'ya ise kaybetti. Kamal, repesajda Alman Christoper Kraemer'i (9-0) geçip, bronz madalya için Rus asıllı Sırp rakibi Georgi Tibilov ile karşılaştı. Kamal, 3-0 öndeyken sakatlığı nüksedince (7-3) maçı kaybetti ve Avrupa 5.'si oldu.

67 kiloda Murat Fırat, İsviçreli Andreas Vetsch'i (9-1) teknik üstünlükle, çeyrek finalde de Bulgar Ivo Krasimirov İliev'i (5-3) mağlup etti. Yarı finalde dünya 3.'sü Azerbaycanlı Hasret Caferov'a (7-1) kaybeden Fırat, bronz madalya için karşılaştığı Norveçli Haavard Joergensen'e (3-2) yenilince, Avrupa 5.'liği elde etti.

72 kildao Selçuk Can (Ankara Aski) da Macar rakibi Robert Atilla Fritsch'i (7-1), çeyrek finalde Alman Michael Felix Widmayer'i (6-0) yendi, yarı finalde dünya 2.'si Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'ye (2-1) mağlup oldu. Bronz madalya için repesajdan gelen Ukraynalı Andri Kulyk'i (5-1) yenen Can, bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromende

3 altın madalya

Rıza Kayaalp

Burhan Akbudak

Adem Burak Uzun

1 gümüş madalya

Ali Cengiz

2 bronz madalya

Yunus Emre Başar

Selçuk Can

Takım sıralaması

1. Türkiye 155 Puan

2. Azerbaycan 145 Puan

3. Gürcistan 113 Puan

(İHA)