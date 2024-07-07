Greta Thunberg yine tutuklandı

Hollanda, Lahey'de iklim aktivistlerinin gerçekleştirdiği Yokoluş İsyanı'nda (Extinction Rebellion) yaşanan olaylar sonrasında Greta Thunberg, Hollanda polisi tarafından tutuklandı.

Yokoluş İsyanı'nda yüzlerce gösterici, Lahey'den geçen A12 yolundaki kavşağı trafiğe kapattılar. Greta Thunberg de protestocular arasındaydı. Polis kavşağı tekrar trafiğe açmak için protestocuları önce sözle uyardı. Toplanan aktivist grup dağılmayı reddedince polis tazyikli su sıkarak eylemcileri dağıttı ve bir kısmını da tutukladı.