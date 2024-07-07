Greta Thunberg yine tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Greta Thunberg yine tutuklandı

Dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist, Hollanda'daki eylemler sırasında tutuklandı.

Hollanda, Lahey'de iklim aktivistlerinin gerçekleştirdiği Yokoluş İsyanı'nda (Extinction Rebellion) yaşanan olaylar sonrasında Greta Thunberg, Hollanda polisi tarafından tutuklandı.

Yokoluş İsyanı'nda yüzlerce gösterici, Lahey'den geçen A12 yolundaki kavşağı trafiğe kapattılar. Greta Thunberg de protestocular arasındaydı. Polis kavşağı tekrar trafiğe açmak için protestocuları önce sözle uyardı. Toplanan aktivist grup dağılmayı reddedince polis tazyikli su sıkarak eylemcileri dağıttı ve bir kısmını da tutukladı.

Fosil sübvansiyonlarına karşı gerçekleştirilen Yokoluş İsyanı hakkında açıklama yapan Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, "İzinsiz gösterilere izin vermemiz mümkün değil. Protestocuların hareketleri bize zor kullanmaktan başka seçenek bırakmadı" diye konuştu.

bbbbb.jpg

Son Haberler
Barış Alper Yılmaz'a küfür etti görevden alındı Spor
Barış Alper Yılmaz'a küfür etti görevden alındı
Chemsdine Talbi imzaladı Spor
Chemsdine Talbi imzaladı
Emekli promosyonunda tutarlar yükseldi. Bakanların yarışı kızıştı Ekonomi
Emekli promosyonunda tutarlar yükseldi. Bakanların yarışı kızıştı
Emekliler dikkat hayata geçti. SGK açıkladı Gündem
Emekliler dikkat hayata geçti. SGK açıkladı
İtalyan şirketten Cezayir'e dev yatırım Dünya
İtalyan şirketten Cezayir'e dev yatırım
Batuhan Karadeniz Milli Takımdaki şeytan üçlüsünü açıkladı Spor
Batuhan Karadeniz Milli Takımdaki şeytan üçlüsünü açıkladı
Dalgalar metrelerce yükselecek. ‘Denize girmeyin’ uyarısı Yaşam
Dalgalar metrelerce yükselecek. ‘Denize girmeyin’ uyarısı