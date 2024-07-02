Greyfurt yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek

Greyfurt, yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücre hasarını önler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Düşük kalorili ve yüksek lifli yapısı ile tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.
Düzenli tüketildiğinde kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür.
Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini dengede tutar.
Potasyum ve likopen içeriği ile kalp sağlığını korur.
Yüksek lif içeriği ile sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını destekler.
Yüksek su içeriği ile vücudun su dengesini sağlar.
Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler.
Greyfurt, bazı ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların etkisini azaltabilir veya artırabilir.
Aşırı tüketildiğinde mide asidini artırarak mide rahatsızlıklarına yol açabilir.
Bazı kişilerde greyfurta karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir.
İçerdiği asitler diş minesine zarar verebilir, bu nedenle tükettikten sonra ağız çalkalanmalıdır.
Yüksek miktarda tüketildiğinde oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı riskini artırabilir.
Özellikle kolesterol, tansiyon ve bazı psikiyatrik ilaçları kullanan kişiler greyfurttan kaçınmalıdır.
Mide ülseri veya reflü gibi sorunları olanlar greyfurt tüketimini sınırlamalıdır.
Böbrek sorunları olan kişilerin greyfurt tüketiminde dikkatli olmaları gerekir.
Greyfurta karşı alerjisi olan kişiler kesinlikle tüketmemelidir.
Greyfurt tüketimi hamilelik ve emzirme döneminde doktora danışılarak yapılmalıdır.