Greyfurt yemek neye iyi gelir

GREYFURTUN FAYDALARI

Kolesterolü Düşürür, Damar Tıkanıklığını Önler: Greyfurt pektin adı verilen bir çeşit suda çözünen posa içeriği sayesinde kan kolesterolünü düşürmekte ve damarlarda birikerek damar tıkanıklığı yapan plakları temizleyerek kalp krizini önlemektedir. Yapılan bir araştırma yüksek kolesterollü bireylerde greyfurttan elde edilen günlük 15 gr petininin total kolesterol yanında trigliserit değerlerini de düşürdüğü ve günde 2 orta boy greyfurtun bu etki için yeterli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak greyfurtun kolesterol düşürücü ilaçlar, antidepresanlar, antihistaminiklerle etkileşime girerek bu ilaçların emilimini azalttığı ve karaciğerde metabolize edilmelerini bloke ettiğini de bilmek gerekir.

Çok Güçlü Antioksidan Etkilere Sahiptir: C vitamini içeriği sayesinde greyfurt özellikle soğuk algınlığı ve gribin önlenmesinde etkili bir ajan olarak rol oynamaktadır. Ancak C vitaminini asıl önemli rolü vücutta serbest radikal oksidasyonunu önleyerek veya azaltarak özellikle astım, osteoartrit ve römotoid artrit gibi hastalıkların oluşumunu engellemesi ve kalp-damar hastalıkları ve kanser oluşum riskini azaltmasıdır. C vitaminin ayrıca diş ve dişeti hastalıklarının tedavisinde de önemli bir yer tutması greyfurtu ağız sağlığı için de bir ilaç konumuna getirmektedir.

Tüm bu faydalı etkilerinin yanında içeriğinin çoğunun su olması, düşük glisemik indeksi, posalı yapısı nedeniyle tok tutucu etkileri greyfurtun yaza hazırlık için uygulanan zayıflama diyetlerinde de yer almasını sağlamıştır. Ancak greyfurtun bu etkilerinin özellikle meyve olarak tüketilmesinde hatta kabuğunun içindeki pektinden zengin beyaz kısmın da tüketilmesiyle ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Greyfurtun sağlık üzerindeki tüm bu mucizevi etkileri için günde 2 tane tüketilmesi yeterli olacaktır.

Kanser Önleyici Bir Ajandır: Greyfurt likopen adı verilen sebzelere kırmızı rengi veren bitkisel kimyasaldan çok zengin bir meyvedir. Likopen, dahil olduğu karotenoid (doğal renk veren madde) grubunda en fazla antioksidan etkiye sahip yani hücre hasarını en fazla azaltma özelliği olan bitkisel kimyasal olarak bilinmektedir. Pembe ve kırmızı greyfurtlar beyazlara göre yaklaşık 50 kat fazla karotenoid içermektedir.

Yapılan araştırmalar greyfurtun içeriğinde bulunan likopenin yanında limonoid ve C vitaminin özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı oluşumu, ilerlemesi ve metastas yapmasını önleyici etkilerinin yanında; ağız, deri, akciğer, göğüs, mide ve barsak kanserleri ile mücadelede çok etkili bir ajan olarak görev yaptığını ortaya çıkarmıştır. Greyfurt ayrıca vücudu temizleyici etki gösterir bu özelliği de onu detoks programlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmektedir.