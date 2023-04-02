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Greyfurtun şekeri düşürdüğü doğru mu

Türkiye’de son 10 yılda şeker hastası sayısının yüzde 7’lerden yüzde 13’lere çıktığını belirten Prof. Dr. Ekrem Algün, Greyfurtun şekeri düşürdüğü doğru mu Sorusunun yanıtını verdi. İşte o yanıtlar…

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 07:11
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Greyfurtun şekeri düşürdüğü yanlış mı

Greyfurtun şekeri düşürdüğü doğru mu
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Editör: Murat Öztürk

Türkiye’de son 10 yılda şeker hastası sayısının yüzde 7’lerden yüzde 13’lere çıktığını belirten Prof. Dr. Ekrem Algün, Greyfurtun şekeri düşürdüğü doğru mu Sorusunun yanıtını verdi. İşte o yanıtlar…

Prof. Dr. Ekrem Algün konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de şeker hastalığı son 10 yıldır iki kat arttı” dedi. Şeker hastalarında bazı yanlış inanışların olduğuna, bunun da sağlığı olumsuz etkilediğine işaret eden Algün, “Bu mevsimlerde diyabetik hastalardaki ana problemlerden biri halk arasında bazı meyvelerin şekere iyi geldiği konusundaki yanlış inanıştır. Karayemişin şekere iyi geldiğine inanılır ve ağustos, eylül aylarında bol miktarda tüketilir. Kış geldiğinde ise greyfurtla ilgili benzer bir efsanenin zararlarını hastalarda görüyoruz”.

Hastaların şekere veya gribe iyi geldiğine inanarak greyfurtu fazla tükettiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Algün, “Bu son derece yanlış. Çünkü meyvenin ekşi ya da tatlı olması asla ve asla şekeri yükseltip düşürmesi anlamına gelmiyor” dedi.

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