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Gri Kategorideki PKK'lı terörist gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir operasyonda, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde faaliyet gösteren PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında yer alan Gri Kategorideki terörist Selim Adıyaman'ın yakalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 19:28
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Gri Kategorideki PKK'lı terörist gözaltına alındı

Gri Kategorideki PKK'lı terörist gözaltına alındı
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonların ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin devam edeceğini belirten Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı kararlı mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.

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