Gri Kategorideki PKK'lı terörist gözaltına alındı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonların ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin devam edeceğini belirten Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı kararlı mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.