Gribe benzeyen katil! Hacı adayları dikkat

İngiltere’de sağlık otoriteleri, grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan ancak kalıcı hasarlara ve hatta ölüme neden olabilen menenjit W enfeksiyonuna karşı alarmda. Özellikle Suudi Arabistan’a hac ibadeti için seyahat edecek vatandaşlar için acil aşı çağrısı yapıldı.

Uzmanlar, kalabalık ortamlarda hızla yayılan bu tehlikeli enfeksiyonun önlenmesinde MenACWY aşısının hayati önem taşıdığını vurguladı.

MENENJİT W:

Gribe Benzeyen Ölümcül Tehdit Menenjit W, beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir bakteriyel enfeksiyon.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (UKHSA) verilerine göre, ülkede menenjit W vakalarında %30’luk bir artış gözlemlendi.

Hastalığın öksürme, hapşırma ve yakın temas yoluyla kolayca bulaştığını belirten uzmanlar, erken evrelerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı ve halsizlik gibi grip benzeri semptomlar gösterdiğini ifade etti. Ancak enfeksiyonun hızlı ilerlemesi durumunda kan zehirlenmesi (septisemi), beyin hasarı ve nöbetler gibi ölümcül komplikasyonlar gelişebiliyor.

İngiltere Halk Sağlığı Direktörü Dr. Shamez Ladhani, “Menenjit W, özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılıyor. Hac ibadeti gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu etkinliklerde risk katlanıyor. Suudi Arabistan’a seyahat edecek hacı adaylarının MenACWY aşısını en az 10 gün önce yaptırması şart” dedi.

Ladhani, hac sonrası dönen yolcularda geçmiş yıllarda vaka artışları gözlemlendiğini, bu nedenle aşının koruyucu etkisinin kritik olduğunu vurguladı.

Bilimsel Veriler ve Uzman Görüşleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, menenjit W’nin mortalite oranı %10-15 arasında değişiyor ve tedavi edilmediğinde bu oran %50’ye ulaşabiliyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Prof. Dr. David Heymann, “Menenjit W, genç yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha yıkıcı etkiler gösteriyor. Aşı, bu enfeksiyona karşı en etkili koruma yöntemi” açıklamasında bulundu.

Heymann, özellikle hac gibi uluslararası seyahatlerde aşılamanın bir halk sağlığı önceliği olduğunu belirtti.

İngiltere İslam Tıp Derneği Başkanı Dr. Sahira Dar ise hacı adaylarına yönelik uyarısında, “Kalabalık ibadet alanlarında maske kullanımı ve el hijyeni gibi basit önlemler bile riski azaltabilir. Ancak aşılama, bu ölümcül enfeksiyondan korunmanın temel taşı” dedi. Dr. Dar, hacı adaylarının seyahat öncesi sağlık kontrollerini yaptırmalarının ve kronik hastalıkları varsa ek önlemler almalarının önemine dikkat çekti.

Hacı Adaylarına Öneriler Uzmanlar, hacı adaylarının MenACWY aşısını yaptırmalarının yanı sıra şu önlemleri almasını önerdi:

Hijyen Kuralları: Eller sık sık yıkanmalı, kalabalık ortamlarda maske kullanılmalı.

Semptom Takibi: Ateş, baş ağrısı veya ense sertliği gibi belirtiler fark edildiğinde derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Bağışıklık Desteği: Yeterli uyku, dengeli beslenme ve sıvı tüketimi bağışıklığı güçlendirmek için kritik.

Türkiye’den Hacı Adaylarına Çağrı Türkiye’den hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlar için de benzer uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, hacı adaylarının seyahat öncesi sağlık merkezlerinde aşılarını tamamlamalarını zorunlu kıldı.

Hacı adaylarımız, kalabalık ortamlarda maske takmalı ve su tüketimine özen göstermeli. Kronik hastalığı olanlar, ilaçlarını soğuk zincirde taşımalı.

AŞI HAYAT KURTARIR

Menenjit W, grip gibi masum görünse de hızla ölümcül bir tabloya dönüşebiliyor.

Uzmanlar, hacı adaylarının ve tüm uluslararası seyahat edenlerin MenACWY aşısını yaptırarak bu tehditten korunabileceğini vurguladı.

Grip sandığınız belirtiler, hayatınızı tehdit edebilir. Hacı adayları, bu uyarıyı ciddiye alarak hazırlıklarını tamamlamalı.