Gribe en iyi gelen besinler hangileri

Gribe en iyi gelen besinler hangileridir? İşte o sorunun yanıtı…

Gribe en iyi gelen besinler hangileri

İçerdiği laktik asit ile mikroplara karşı koruma sağlayan yoğurt düzenli tüketildiğinde soğuk algınlığına yakalanma riskini azalır. Günde 1-2 bardak tüketin. Yulaf ezmesi veya ekmeği: Yulafın içindeki betaglukan vücut direncini artırır. Haftada 1-2 defa yulaf ezmesi ve yulaf ekmeği yemelisiniz.

Pazı, roka, brokoli ve ıspanak beslenmemiz açısından çok önemli. Ispanak demir minerali açısından da zengindir. Fakat içerisinde demirin daha iyi emilmesi için ıspanak yerken portakal suyu içilmeli.

Kereviz

Turp, kereviz, yer elması ve patates gibi kök sebzeler birçok vitamin ve mineral içerir. Ayrıca içeriklerindeki antioksidanlar vücudumuzu serbest radikallere karşı korur. Patatesin C vitamini içeriğinin kabuğa yakın kısmında bulunduğu unutulmamalıdır.

Kafeinden uzak durun

Aşırı tüketildiklerinde vücut su dengesini de bozabilen bu tür içecekler yerine su, taze meyve suyu ve ayrana yönelebilirsiniz. Günde 15 bardak su: Kışın su tüketimimiz de belirgin bir düşüş olur. Fakat susuzluk hissi yaşamıyor olsak dahi, su içmeye özen göstermeliyiz. Günde 8-15 su bardağı su kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Turuncu sebzeler

Kış boyunca turunçgiller, havuç ve bal kabağı gibi turuncu sebze ve meyveler A vitamini öncüsü ve güçlü bir antioksidandır. Turunçgiller C vitamini zenginidir. C vitamini bağışıklık hücrelerinin yapımında görev aldığı için, bizi hastalıklara karşı koruyan bir vitamindir.

Kuruyemişler

İçerdikleri magnezyum, çinko, Omega-3 yağ asitleri ve E vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda etkilidirler. Fakat enerji miktarı fazla olduğundan tüketim miktarlarına dikkat etmek gerekir.

Havuç

Vücutta A vitaminine çevrilebilen beta-karotenden zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemimize güç verir.

Beta-karotenin etkinlik göstermesi için havuç salatanıza bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Soğan, sarımsak

Soğan ve sarımsakta kış ayının vazgeçilmez sebzelerindendir. İçerdikleri kükürtlü bileşenler sayesinde soğan ve sarımsak antibiyotik özelliğe sahiptir, vücut direncinizi artırır.

Karbonhidrat

Vücudun başlıca enerji kaynağı karbonhidratlardır. Bu nedenle karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengede olan menülerin tercih edin.

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