Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmamak gerek

Prof. Dr. Serhat Ünal, mevsim değişikliği nedeniyle gribal enfeksiyon hastalıklarında artış olduğuna dikkat çekerek, " Grip hastalığının soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerekiyor" diye uyardı.

KAYNAK: DHA
Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmamak gerek

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs ve grip hastalığına karşı aşının önemini vurguladı.

Koronavirüsün dünyada da Türkiye'de de devam ettiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünal, "Koronavirüs pandemisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor ama çok önemli kazanımlarla devam ediyor. Bugün net olarak biliyoruz ki; aşılanmışsanız hastaneye yatış gerektirecek ciddi enfeksiyon ya da ölüm çok büyük ölçüde önlenebiliyor. Kalabalık yerlerde maske takmak, el hijyenine dikkat etmek bunlar önemli. Aşılı olmayanlarda maalesef ölümcül sonuçlar meydana gelebilir, hala daha yeni varyantlarda bile" dedi.

GRİP İÇİN AŞILAR MEVCUT

Mevsim değişikliği nedeniyle gribal enfeksiyon hastalıklarında artış olduğuna dikkat çeken Ünal, "Bu dönemde kapalı yerlerde yaşamın artmasıyla beraber solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar artıyor. Koronavirüs solunum yolu ile bulaşan bir enfeksiyon ve koronavirüs de artacak. Tabi koronavirüsün yanında influenzanın da altını çizmekte fayda var. Grip hastalığının soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerekiyor. Soğuk algınlığı grip hastalığına göre çok daha hafif seyrediyor. Grip koronavirüsü benzer şekilde üst ve alt solunum yapan ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur. Çok şükür grip için de aşılar mevcut. Bu mevsimde grip aşılarının da yapılmasını tekrar hatırlatmak isterim. Özellikle öksürük, hapşırık, hafif bir burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olan kişilerin bir kere topluma çıkmamaları, çıkacaklarsa da mutlaka maskelerini takmaları gerekir. Grip rahatsızlığına bağlı aşırı ateş artışı hisseden hasta da bir an önce hekime başvurmalı. Kapalı alanlarda maskeye, mesafeye ve el hijyenine dikkat etmek mutlaka önerilmesi gereken şeyler" diye konuştu.

'SAĞLIKLI YAŞAM KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ'

Artan koronavirüs vakalarına bağlı sıkı tedbirlerin geri gelme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Prof. Ünal, " Solunum yolu enfeksiyonları mevsimi olduğu için grip ile beraber koronavirüsü de dikkate alarak bu mevsimde sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmek yani; uykunuza dikkat etmek, sağlıklı beslenmek, spor yapmak bir ikincisi solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına mani olmak için maske, mesafe, el hijyenine dikkat etmek gibi kuralları tekrar hatırlamakta fayda var" şeklinde konuştu.

DHA

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