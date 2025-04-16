Griezmann Atletico Madrid’de kalıyor

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Griezmann Atletico Madrid’de kalıyor

La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid forması giyen Griezmann takımda kalıyor. Fransız golcünün takımı ile yeni sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın geleceğindeki belirsizlik sona eriyor. Relevo'da yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Fransız futbolcu, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

İspanyol devi ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Griezmann'ın 2027 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi.

Atletico Madrid'de iki dönemde 435 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 197 gol attı ve 91 asist yaptı.

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