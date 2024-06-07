Griezmann Galatasaray'a ağır geldi

Yeni sezonu iddialı bir şekilde sürdürmek isteyen Galatasaray, gündemine Griezmann'ı aldı.

Galatasaray, Atletico Madrid'in 10 numarası Antonine Griezmann için nabız yokladı.

Transfer görüşmelerini yürüten sportif direktör Cenk Ergün'ün Atletico Madrid tarafından aldığı ilk cevap belli oldu.

FATURASI AĞIR OLDU

Atletico Madrid, 33 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis istedi.

Griezmann cephesi ise senelik 10 milyon euro maaş istiyor.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Griezmann, 10 numaranın dışında kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor.

128 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Griezmann'ın piyasa değeri 25 milyon euro.