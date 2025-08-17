Griffin-BİLECİK GM Takımı Orman Yangınlarına Karşı Yerli İHA ile TEKNOFEST finalinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Griffin-BİLECİK GM Takımı Orman Yangınlarına Karşı Yerli İHA ile TEKNOFEST finalinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Griffin-BİLECİK GM” takımı, TEKNOFEST 2025 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. “Orman Yangınlarının Erken Tespiti ve Yetkililere Anlık Bildirim Sağlayan Otonom İHA Sistemi” adlı projeleriyle finale kalmaya hak kazanan ekip, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek final etabında yarışacak.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen proje, belirlenen güzergâhlarda düzenli aralıklarla otonom devriye uçuşları yapabilen, ekip tarafından özgün olarak tasarlanan uçuş kontrol kartına sahip bir insansız hava aracının geliştirilmesini kapsıyor. Sistem, yangın tespitini erken aşamada gerçekleştirerek yetkililere anlık bildirim sağlıyor.

Proje ekibinin danışmanlığını, Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Türkmen yürütüyor. Takım kaptanı Muhammet Ali Çiçek, uçuş kontrol kartı şematik tasarımı ve kodlamasından sorumlu. Takımda yer alan Okan Vatansever, İHA’nın mekanik tasarımı ve kontrol kartı kodlamasında; Noraldim, görüntü işleme ve haberleşmede; Mehmet Can Ayğahoğlu, PCB ve şematik tasarımda; Abdallah Altakroori, kontrol kartı kodlaması ve algoritma yazımında; Harun Aksu ise görüntü işleme süreçlerinde görev alıyor.

Ekim 2024’te “Milli Güç, Yerli Üretim, Yeşil Gelecek” mottosuyla çalışmalarına başlayan “Griffin-BİLECİK GM” takımı, yerli ve özgün teknolojilerle geliştirdikleri sistemin, yangınla mücadeleye etkin bir çözüm sunmasını amaçlıyor.

