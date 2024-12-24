Grip aşısı için yeni yöntem geliştirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Grip aşısı için yeni yöntem geliştirildi

Stanford Tıp Fakültesi bilim insanları, grip aşısının daha geniş bir şekilde etkili olmasını sağlamak amacıyla yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, grip virüsünün tüm alt türlerine karşı bağışıklık yanıtını arttırıyor.

Bilim insanları, grip aşısının daha etkili olması için dört farklı molekülü birleştirerek vücuda tanıttılar. Bu dört molekül, grip virüsünün bağışıklık sistemini uyandıran antijenlerinden oluşuyor. Bu sayede vücut, grip virüsünün her alt türüne karşı daha güçlü bir bağışıklık yanıtı üretiyor.

Grip aşısı genellikle dört farklı grip alt türüne karşı korunma sağlar. Ancak aşıların etkinliği yıllar içinde değişkenlik göstermiştir. Son yapılan araştırmalar, bu aşıların %20 ile %80 arasında koruma sağladığını göstermektedir. Bunun nedeni, çoğu kişinin yalnızca bir alt türe karşı yeterli antikor üretmesidir. Ancak yeni yöntem, bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Yeni yöntemin başarısı, aşıdaki dört farklı antijenin moleküler bir iskelet üzerine kimyasal olarak birleştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu, vücuda her dört antijenin de tanıtılmasını sağlıyor. Sonuç olarak, bağışıklık sistemi tüm alt türler için güçlü bir yanıt geliştiriyor.

Araştırma, bu yöntemin grip virüsüne karşı daha etkili bir koruma sağladığını ve hatta olası bir pandemi için potansiyel bir koruma alanı sunduğunu ortaya koydu. Bu yeni yaklaşım, sadece mevsimsel grip için değil, kuş gribi gibi potansiyel pandemilere karşı da büyük önem taşıyor.

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