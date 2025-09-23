Grip aşısını ne zaman ve kimler yaptırmalı? İşin uzmanları anlattı

Viroloji uzmanları, küresel salgın sonrası değişen iklim koşulları ve insan hareketliliğinin artmasıyla birlikte yeni bir grip dalgasının kapıda olduğu konusunda uyardı.

Salgın tehdidi altındaki gruplar için kritik önem taşıyan aşı, uzmanların ortak görüşüyle en etkili koruma yöntemi olarak işaret edildi.

BİLİM DÜNYASI HAREKETE GEÇTİ: GRİP İLE MÜCADELEDE YENİ CEPHE AÇILDI

Grip mevsimi tüm ciddiyetiyle yeniden başladı. Uzmanlar, küresel sağlık gündeminin en önemli maddelerinden biri olan bu hastalığın, özellikle yeni varyantlar ile birlikte daha da tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, her yıl 3 ila 5 milyon arasında insan şiddetli grip vakalarıyla karşı karşıya kalıyor ve bu vakaların 290.000 ila 650.000'i ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Bu çarpıcı rakamlar, grip aşısının sadece kişisel bir korunma aracı değil, aynı zamanda toplum sağlığı için de kritik bir zorunluluk olduğunu gösterdi.

California Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Osterholm gibi alanında yetkin virologlar, küresel iklim değişikliklerinin ve artan seyahatlerin, grip virüslerinin mutasyon hızını artırabileceğine dikkat çekti.

Dr. Osterholm, "Grip virüsü sürekli evrim geçiren bir düşman. Bu yüzden her yıl güncellenen aşılar, bir önceki sezonda dolaşımda olan suşlara karşı maksimum koruma sağlamak için hayati önem taşıyor" dedi.

KİMLER AŞI OLMALI? UZMANLARDAN NET TAVSİYE!

Uzmanlar, aşı takviminin öncelikli olarak belirlendiği risk gruplarını şöyle sıraladı:

65 yaş ve üstü bireyler: Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle bu yaş grubu grip enfeksiyonlarına karşı daha savunmasızdır.

Küçük çocuklar: Özellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar, grip komplikasyonları açısından yüksek risk taşır.

Kronik hastalığı olanlar: Astım, diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerde grip, mevcut durumlarını ağırlaştırabilir.

Sağlık çalışanları: Hasta teması nedeniyle hem kendilerini hem de hastalarını korumak adına aşı olmaları şiddetle tavsiye edilir.

Hamileler: Grip, hamile kadınlar için ciddi riskler taşıyabilir. Aşı, hem anneyi hem de doğacak bebeği korumaya yardımcı olur.

NEDEN ŞİMDİ? ZAMANLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Grip aşısı için en ideal zamanın, grip virüslerinin yaygınlaşmaya başlamadan önceki dönem olduğu belirtildi.

Genellikle Eylül sonu ve Ekim ayının tamamı bu aşı için en uygun zaman olarak kabul ediliyor. Aşı yapıldıktan sonra vücudun koruyucu antikorları oluşturması yaklaşık iki hafta sürüyor. Bu nedenle, salgın başlamadan önce aşı olmak, kış aylarına karşı tam bir koruma kalkanı oluşturmak anlamına geldi.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Thomas S. Lee, "Aşıyı ertelemek, grip virüsünün kapınızı çalmasına izin vermekle eşdeğerdir. Erken aşılanmak, hastalığı önlemede ve eğer hasta olunursa semptomların hafifletilmesinde kritik bir rol oynar" ifadelerini kullandı.

Dr. Lee, aşılamanın sadece kişisel bir sorumluluk olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir görev olduğunu da vurguladı.