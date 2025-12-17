Dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkileyen influenza virüsü, geçirdiği genetik değişimlerle modern tıbbın karşısında en büyük tehditlerden biri olmaya devam etti.

Bilim dünyası, virüsün "antijenik sapma" (antigenic drift) olarak adlandırılan mutasyon sürecinin, özellikle kronik hastalığı olan bireylerde ve yaşlılarda geri dönülemez hasarlar bıraktığını saptadı.

"BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLIDIR"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, H3N2'ye ilişkin değerlendirmesinde, "Mevsimsel grip etkenlerinden H3N2, zaman içinde geçirdiği genetik değişimler nedeniyle bazı sezonlarda daha uzun süren ve daha ağır klinik tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Ancak hastalığın seyri kişinin bağışıklık durumu ve eşlik eden hastalıkları gibi birçok faktöre bağlıdır" sözlerini kullandı.

GENETİK DEĞİŞİM VE BAĞIŞIKLIK KALKANI

Virüsün yüzey proteinlerinde meydana gelen küçük değişiklikler, vücudun daha önce kazandığı savunma mekanizmalarını etkisiz kıldı. Bu durum, aşılı bireylerde dahi virüsün hücre içine sızmasını kolaylaştırdı.

Mayo Clinic enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Pritish Tosh, virüsün bu stratejik değişiminin sadece basit bir soğuk algınlığına değil, vücut genelinde sistemik bir yıkıma yol açtığını ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, mutasyona uğramış grip virüslerinin kalp krizi riskini enfeksiyondan sonraki ilk bir hafta içinde 6 kat artırdığını belgeledi.

Virüsün neden olduğu şiddetli enflamasyonun, sadece solunum yollarını değil, damar yapısını da bozduğu kaydedildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden virolog Prof. Dr. Andrew Pekosz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, virüsün evrim hızının takip edilmesinin güçleştiğini ve bu durumun hastaneye yatış oranlarını doğrudan yükselttiğini vurguladı.

Pekosz, mutasyonların virüsü daha bulaşıcı hale getirirken aynı zamanda alt solunum yollarına inme kapasitesini de artırdığını dile getirdi.

RİSK GRUPLARINDA KOMPLİKASYON ALARMI

Özellikle diyabet, astım ve kalp yetmezliği olan kişilerde mutasyona uğrayan virüs, zatürre (pnömoni) ve böbrek yetmezliği gibi ağır komplikasyonları tetikledi.

Uzmanlar, virüsün geçirdiği her değişimin, mevcut antiviral ilaçlara karşı direnç geliştirme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.