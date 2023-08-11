Grip Hakkında 10 gerçek

“İnfluenza” adı verilen bir virüs nedeniyle meydana gelen grip, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.

1. Grip Diye Geçmeyin

Yılda 200.000 bin kişi griple ilgili hastaneye başvurur ki bu sadece Amerika'dadır. Yılda 36.000 kişinin ölüm nedeni griptir. Dünya çapısında ise grip adına üç ile beş milyon arasında hastaneye başvuru vardır. Dünyada her yıl ölen kişi sayısı, 500.000

2. Savaşta Ölenlerden Daha Çok

İspanyol gribinden ölen insan sayısı, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı sırasında ölen insanların toplamından daha fazladır.

3. Grip Salgınının Tedavi Masrafları Da Büyük

Kaybedilen ücretler ve işçilerin üretkenliği de dahil olmak üzere yıllık grip salgınlarının tedavi maliyeti her yıl yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolar.

4. Gribin Bir Çok Çeşidi Vardır

1900'lü yıllardan beri dört büyük grip salgını vardı. En yenisi domuz gribi, sonuncusu ise yaklaşık bir milyon insanı öldüren, Hong Kong gribi. Asya gribi de Çin kökenlidir. Bir ila dört milyon arasında can aldığı tahmin edilmektedir.

4. En Ölümcül Grip Çeşidi!

İspanyol gribi dünya çapında 100 milyon arasında öldürmüştür. Tarihteki en ölümcül grip olarak bilinir. Bazen "Mor Ölüm" deniyordu. Çünkü İspanyol gribine yakalanan hastaların mor, siyah veya maviye dönüştüğü görülüyordu. İspanyol gribinde ölenler İspanyollardan çok, Yerli Amerikalılardır.

5. Uzun Süre Yaşarlar

Grip virüsleri paslanmaz çelik gibi serttir. Gözeneksiz yüzeylerde ve kumaş dokularda 12-48 saat yaşayabilir. Yaklaşık bir hafta boyunca vücut sıcaklığında yaşarlar. Soğukta 30 günden fazla ve sürekli olarak 0 derecenin altında bulaşıcı olarak yaşayabilirler.

6. Domuz Gribi Nereden Çıktı?

Domuz Gribi ilk olarak Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ve Nisan 2009'da yaygın hastalık haline gelmiştir.

7. Bazı İnsanların Domuz Gribine Bağışıklılığı Vardır

1957'den önce doğan insanlarda H1N1'in (domuz gribi) bağışıklığı vardır. Onların bağışıklığı, bir önceki virüse veya mevsimsel grip aşısına maruz kalmanın bir sonucu olabilmektedir.

8. Virüsler Sümüksü Sıvı Anlamına Gelir

Virüsler "Sümüklü Sıvı" anlamına gelmektedir. Bakterilerden daha basittir. Kapsid adı verilen bir yağ zarı ile kaplanmış genetik malzemedir.

9. Virüsler Bakterilerden Daha Küçüktür

Virüsler bakterilerden 20 ila 100 kat daha küçüktür. Sadece bir mikroskopla görülebilmektedir.

10. SARS

Asya, Avrupa, Amerika ve 20 ülkede 8,000 kişiden 774 insanı öldürmüştür.