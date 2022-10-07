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Müjde! Gribin yeni bir güvenlik açığı bulundu

Bilim insanları grip virüsünde şimdiye kadar fark edilmemiş bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Yeni buluşla gribe karşı her yıl tekrar aşı olma zorunluluğu ortadan kalkabilir.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 08:58
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Grip ile ilgili çok önemli gelişme

Müjde! Gribin yeni bir güvenlik açığı bulundu
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ABD Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulundaki bilim insanları grip virüsü üzerine yaptıkları araştırmada bir ilke imza attı; virüsün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfetti.

Scripps Research kıdemli biyoloji profesörü ve aynı zamında olan Andrew Ward, yeni buluşları için, "Yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan vericidir. Çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu kanıtlıyor" diye konuştu.

Grip, sürekli mutasyona uğrayan bir virüs.Bu nedenle günümüzde kullanılan grip aşıları her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nun belirlediği yeni tiplemelere göre revize ediliyor.

Bunun sebebi ise kısaca şöyle:
"Günümüzdeki grip aşıları virüste 'hemaglutinin' yani 'HA' adlı proteinin baş kısmını hedef alıyor. Virüsün bu kısmı ise en değişken bölümlerden birisi ve mutasyona açık. Yani aşının yeni mutasyonlara göre her yıl güncellenmesi mutlaka gerekli."

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sırasında bazı antikorların proteinin sürekli mutasyona uğrayan baş kısmına değil değişkenliği az olan sap kısmına da bağlanabildiğini oraya çıkardı.

Ekibin 'çapa' olarak adlandırdığı ve virüsün uzun süredir göz ardı edilen bu bölümüne bağlanan antikorlar yeni bir geniş kitleleri ilgilendirecek evrensel aşı için umut kaynağı oldu.

Fareler üzerinde denenen grip aşıı üç farklı virüsünün neden olduğu enfeksiyona karşı güçlü koruma oluşturdu. Chicago Üniversitesi’nden Patrick Wilson ise müjdeyi verdi şöyle konuştu:

"Çok sayıda varyantta ortak bölgeleri belirleyerek mutasyonlardan daha az etkilenen aşılar tasarlayabileceğiz."

Her yıl on binlerce insan gripten ölüyor. 5 yaşın altındaki küçük çocuklar, 65 yaşından büyük yetişkinler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip görünme oranı riski daha yüksek.

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