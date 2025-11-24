Kış aylarının yaygın hastalığı grip (influenza) enfeksiyonunun, özellikle altta yatan kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde kalp krizi (akut miyokard enfarktüsü) riskini önemli ölçüde yükselttiği, uluslararası bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Kalp sağlığı uzmanları, enfeksiyonun vücutta oluşturduğu yoğun inflamasyonun bu tehlikeli durumu tetiklediğini ifade etti.

Grip kalp krizine mi neden oluyor? Uzmanlar anlattı - Resim : 1

BİLİMSEL VERİLER ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Kanada'da gerçekleştirilen ve saygın tıp dergisi The New England Journal of Medicine'da yayımlanan kapsamlı bir araştırma, grip geçiren hastaların kalp krizi riskinin 6 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, laboratuvarca doğrulanmış influenza enfeksiyonunu takip eden ilk yedi günün bu risk açısından en kritik dönemi oluşturduğunu belirtti.

Bir diğer sistematik inceleme ve meta-analiz de bu bulguları destekledi.

İngiltere Halk Sağlığı Ajansı'ndan (UKHSA) Dr. Charlotte Warren-Gash ve meslektaşlarının gerçekleştirdiği çalışma, influenza benzeri hastalıklar ile akut miyokard enfarktüsü arasında tutarlı bir ilişkinin olduğunu saptadı.

Dr. Warren-Gash, özellikle mevcut kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde bu ilişkinin önemini vurguladı.

İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Dr. Moman A. Mohammad ve ekibinin ulusal çapta yürüttüğü gözlemsel çalışma da, grip enfeksiyonu sonrası kalp krizi sıklığında belirgin bir artış gözlendiğini kaydetti.

Grip kalp krizine mi neden oluyor? Uzmanlar anlattı - Resim : 3

ENFEKSİYON VE İNFLAMASYONUN YIKICI ETKİSİ

Uzmanlara göre, bu ciddi bağlantının temel nedeni, grip virüsünün vücutta başlattığı kuvvetli akut inflamasyon süreci.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) İnfluenza Bölümü'nden Dr. Lyn Finelli ve Dr. Sandra S. Chaves, grip epidemilerinin otopsiyle doğrulanmış koroner kalp hastalığı ölümlerinde bir artışla ilişkili olduğunu uzun süredir bildirdiklerini ifade etti.

Grip kalp krizine mi neden oluyor? Uzmanlar anlattı - Resim : 5

Avrupalı kardiyologlar ise bu mekanizmayı şöyle açıkladı:

Grip virüsü, vücudun bağışıklık sistemini aşırı uyararak genel bir inflamasyon tepkisine yol açtı.
Bu inflamasyon, koroner damarlardaki mevcut aterosklerotik plakların (damar sertliği) stabilitesini bozdu.

Plakların yırtılması, pıhtı oluşumunu hızlandırdı ve damar tıkanıklığına, yani kalp krizine neden oldu.

Portekiz'deki Lizbon Üniversitesi'nden Dr. Nuno Ferreira-Gomes ve araştırma grubu, yaptıkları meta-analizde, grip enfeksiyonu sonrası ilk 3 gün içinde kalp krizi riskindeki artışın çok ciddi boyutlara ulaştığını gözlemledi.

Grip kalp krizine mi neden oluyor? Uzmanlar anlattı - Resim : 7

KORUNMANIN EN ETKİLİ YOLU

Uzmanlar, kalp krizi riskini azaltmada en önemli adımın grip aşısı olduğuna dikkat çekti. Yapılan bilimsel çalışmalar, grip aşısı olan bireylerde kalp krizi riskinin aşı olmayanlara göre %30 ila %50 oranında daha düşük olduğunu gösterdi.

İsveç'ten Dr. Ole Fröbert liderliğinde gerçekleştirilen randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan IAMI denemesi, yakın zamanda kalp krizi geçirmiş hastalarda dahi grip aşısının kardiyovasküler olayları önlemede potansiyel bir koruyucu faydası olduğunu ortaya koydu.

Dr. Fröbert, aşılamanın özellikle kalp hastaları için adeta bir "koroner müdahale" niteliği taşıdığını dile getirdi.