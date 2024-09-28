Grip misiniz yoksa Nezle mi? Soğuk havalar geliyor

GRİP VE NEZLEYE KARŞI NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?
Grip ve nezleye karşı korunmak için alabileceğiniz bazı etkili önlemler vardır. İşte bu hastalıklardan korunmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
1. Hijyen kurallarına dikkat edin
• Ellerinizi sık sık yıkayın: Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkamak, virüslerin yayılmasını önler.
• El dezenfektanı kullanın: Su ve sabun bulunmadığında alkol bazlı el dezenfektanları kullanabilirsiniz.
• Yüzünüze dokunmaktan kaçının: Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmak, virüslerin vücudunuza girmesine neden olabilir.