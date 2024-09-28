Grip misiniz yoksa Nezle mi? Soğuk havalar geliyor

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle vakalarında artış yaşanıyor. Her iki hastalık da solunum yollarını etkileyen viral enfeksiyonlardır, ancak belirtileri ve tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Bu nedenle, doğru teşhis ve tedavi için grip ve nezle arasındaki farkları bilmek önemlidir.

Grip, influenza virüsünün neden olduğu bir enfeksiyondur ve genellikle aniden başlar. Yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, kuru öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Grip, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, grip aşısı yaptırmak ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.