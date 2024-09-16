“Grip olan çocuklarınızı okula ya da kreşe göndermeyin”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Bekteş, grip hastalığına karşı çocukların okula ya da kreşe gönderilmemesi gerektiğini vurguladı ve grip ile soğuk algınlığı arasındaki farkları detaylandırdı.

Grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyon olup, kas, baş ve boğaz ağrısı, titreme, yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Grip, şikayetlerin başlangıcından 1 gün önce ve hastalıktan 5-7 gün sonra bulaştırıcı olabilir. Dr. Bekteş, gripli çocukların okula ya da kreşe gönderilmemesi gerektiğini belirtti.

Grip virüsü hapşırık ve öksürük yoluyla yayıldığından, hastalarla temas ve kalabalık ortamlardan kaçınılması önerilmektedir. Vücut direncini yüksek tutmak için düzenli uyku, stresin azaltılması, bol meyve tüketimi, uygun giyinme, sık el yıkama, maske kullanımı ve ortam neminin artırılması gerektiğini ifade etti.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR

Gribin, 200'den fazla virüsle oluşan soğuk algınlığından farklı olduğunu belirten Dr. Bekteş, gripte yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik ve öksürüğün daha şiddetli olduğunu, boğaz ağrısının ise nadir olduğunu söyledi. Grip tanısı, boğaz sürüntü testi ile konulabilir. Antibiyotikler virüslere karşı etkili olmayıp, ilk 48 saat içinde antiviral tedavi uygulanabilir. Tedavi, bol sıvı, istirahat ve ateş düşürücü ilaçları içerebilir.

Dr. Bekteş, gripten korunmada aşı olmanın önemli olduğunu vurguladı. Grip virüsleri her yıl değiştiğinden, her yıl kış aylarında yeni aşı yapılması gerektiğini belirtti. Grip aşısının koruyucu etkisinin 6 ila 8 ay sürdüğünü ve aşılamanın ciddi gribe yakalanma oranını yüzde 75 azalttığını ifade etti. Grip aşısı genellikle ekim ve mayıs ayları arasında yapılmalıdır.

6 aylıktan itibaren herkesin grip aşısı olması gerektiğini belirten Dr. Bekteş, risk grubundaki kişilerin aşılanması gerektiğini, buna bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, yaşlılar ve çeşitli kronik hastalıkları olan kişilerin de dahil olduğunu söyledi. Grip geçiren kişilerin aşı olmasına gerek olmadığını, aşı dozlarının yaşa göre ayarlanması gerektiğini ifade etti.

Cıva bazlı koruyucuların aşılar içinde bulunabileceğini ve bu maddenin yalnızca lokal şişlik ve kızarıklığa neden olabileceğini belirtti. Tek doz aşılarda cıva bazlı koruyucular bulunmaz ve bilimsel çalışmalar, bu maddenin zararlı etkilerini bildirmemiştir.

Dr. Bekteş, aşının her yıl tekrarlanmasının önemini ve grip hastalığına karşı korunmanın gerekliliğini vurgulayarak, sağlık açısından proaktif yaklaşımın altını çizdi.